Tutuklanan Nihal Candan hakkında şok eden gerçek! Meğer 4 ay önce evlenmiş!

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Nihal Candan'ın evlendiği söylenen Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evdeydi ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Çiçek, eşini bu süreçte yalnız bıraktı, hiçbir süreçte yanında bulunmadı ve sessizliğe büründü.