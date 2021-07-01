Tutkusu sonu oldu, anne yürek dağladı!

Antalya'da görevli sağlık çalışanı Onur Ateş (25), yeni aldığı motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti. Ateş'in cenazesini almak için morga gelen annesi Seyran Ateş yürekleri dağladı.
Feci kaza, gece saatlerinde Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Onur Ateş, yeni aldığı motosikletiyle sahil yolunda seyir halindeyken, kontrolünü kaybetti. Motosiklet önce bir otomobile, ardından da direğe çarptı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çarpmanın etkisiyle Onur Ateş, motosikletten fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ateş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Onur Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ateş'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
'NERELERE GİDİYORSUN, BENİ DE YANINDA GÖTÜR'
Kazanın ardından Onur Ateş'in, Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan ailesi ve arkadaşlarına haber verildi. Bugün Adli Tıp Kurumu morguna cenazeyi almaya gelen Ateş'in yakınları ve arkadaşları, gözyaşı döktü. Oğlunun daha yeni göreve başladığını söyleyen Seyran Ateş'in, "Daha 3 ay önce memur oldun. 25 yaşındasın. Nerelere gidiyorsun. Beni de yanında götür. Birlikte gidelim" sözleri yürek burktu. Ateş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'in Anamur ilçesine götürüldü.
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