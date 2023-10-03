REKLAM advertisement1

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Tutku isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

TUTKU ADININ ANLAMI NEDİR?

Tutku ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Tutku adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Tutku isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

REKLAM

TUTKU İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Tutku ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.

Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

Aşırı düşkünlük.

TUTKU ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Tutku ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Tutku adını koymak caizdir.

TUTKU İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Tutku ismini kullanan 2.730 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Tutku ismini kullanan 682 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Tutku ismini kullanan 280 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Tutku ismini kullanan 385 kişi bulunmaktadır.

TUTKU İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Tutku adındakiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

ÖNERİLEN VİDEO