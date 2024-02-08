TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras oldu - İş-Yaşam Haberleri

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras oldu - İş-Yaşam Haberleri

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TÜSİAD Genel Kurul toplantısı 8 Şubat 2024 Perşembe günü (bugün) İstanbul'da gerçekleştirildi.

Olağan Genel Kurul gündemi kapsamında Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.

Genel Kurul'da seçilen yeni Yönetim Kurulu, kendi arasında yapmış olduğu seçim sonucu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Orhan Turan'ı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine Serpil Veral, B. Can Yücaoğlu ve Ozan Diren'i getirdi.

TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na Ömer Aras seçildi.

2015 – 2023 döneminde TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Tuncay Özilhan TÜSİAD Onursal Başkanı oldu. Kendisine teşekkür plaketi TÜSİAD Onursal Başkanı Rahmi M. Koç tarafından verildi.

2024-2025 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Yüksek İstişare Konseyi Divanı, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri isim listesi şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu

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ASİL

Orhan Turan (Başkan)

Serpil Veral (Başkan Yardımcısı)

B. Can Yücaoğlu (Başkan Yardımcısı)

Ozan Diren (Başkan Yardımcısı)

Cevdet Alemdar

İzel Levi Coşkun

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Perihan İnci

Ömer Mert

Çağatay Özdoğru

İzzet Özilhan

Yılmaz Yılmaz

YEDEK

Meltem Akol

Yakup Benli

Emre Eczacıbaşı

Aydın Buğra İlter

Azmi Gümüşlüoğlu

Aslı Güreşcier

Levent Kömür

Merve Tolan

Durmuş Topçu

Feyyaz Ünal

Aysu Yavuz

Zeynep Köksal Yaykıran

YİK Başkanlık Divanı

Ömer Aras (Başkan)

Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı)

Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı)

N.Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı)

Zekeriya Yıldırım (Başkan Yardımcısı)

Tayfun Bayazıt (Sekreter)

Agah Uğur (Sekreter)

TÜSİAD Denetleme Kurulu

ASİL

Ali Avcı

Ayşe Bilgen

Mehmet Salih Özen

YEDEK

Sinan Güreli

Başak Öğütken

İrem Atay Şimşek