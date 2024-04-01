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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSİAD: "Yerel seçimlerin ardından yapısal reformlara hızla odaklanmalıyız" - İş-Yaşam Haberleri

        TÜSİAD: "Yerel seçimlerin ardından yapısal reformlara hızla odaklanmalıyız"

        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere el birliğiyle çalışmalıyız." açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:07
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        Seçimin ardından yapısal reform mesajı
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        TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

        Demokrasinin temel unsurlarından yerel yönetim seçimlerinin geride bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Görevlerine başlayacak belediye başkanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi kutluyoruz. Yerel yönetimlere kentlerde tüm vatandaşlarımız için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi yönetişim ve etkin hizmet sunumuna yönelik çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere el birliğiyle çalışmalıyız."

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