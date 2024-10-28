TUSAŞ saldırısında yaralananların 17'si taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

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"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi.

5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17’si taburcu edildi.



5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) October 28, 2024

NE OLMUŞTU?

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine 23 Ekim günü saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi.

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