Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel TUSAŞ saldırısında yaralananların 17'si taburcu edildi | Son dakika haberleri

        TUSAŞ saldırısında yaralananların 17'si taburcu edildi

        Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        TUSAŞ saldırısında yaralananların 17'si taburcu edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi.

        5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

        NE OLMUŞTU?

        Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine 23 Ekim günü saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi.

        REKLAM

        Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. 2 terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TUSAŞ
        #Saldırı
        #Terör
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Düden kirlendi! Zehirli suyu mahsulü kuruttu
        Düden kirlendi! Zehirli suyu mahsulü kuruttu
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Trump'tan New York'ta miting
        Trump'tan New York'ta miting
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!
        Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında
        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında
        Yüreğir'in kalbini çaldılar
        Yüreğir'in kalbini çaldılar
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Habertürk Anasayfa