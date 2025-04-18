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        Haberler Kısayol Yaşam TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2025 TUS 1 sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

        TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2025 TUS 1 sonuçları sorgulama ekranı

        ÖSYM tarafından TUS sonuçları açıklanma tarihi duyurulmuştu. 4-12 Şubat 2025 Tarihleri arasında başvuru işlemleri tamamlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 23 Mart'ta uygulandı. Sınav sonuçları açıklanma tarihi olarak bugün işaret edildi. ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Peki TUS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:32
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        • 1

          TUS sonuçları sorgulaması sürüyor. ÖSYM tarafından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı. İşte, TUS sonuçları sorgulama ekranı

        • 2

          TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          2025-TUS 1. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem: Sınav Sonuçları Açıklandı

          23 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Nisan 2025 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          ÖSYM BAŞKANLIĞI

          TUS ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2025 TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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