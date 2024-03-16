TUS ne zaman? ÖSYM ile 2024 TUS sınavı kaç soru, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?
ÖSYM TUS sınav saati, günü, süresi ve sınav giriş belgesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bu hafta uygulanacak. TUS/1 sınavına girecek adaylar 31 Ocak- 8 Şubat 2024 Perşembe günü arasında başvurularını yapmıştı. Sınav süresi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler ise 2024 TUS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM TUS 1. dönem sınavı kaç saat sürecek? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte TUS/1 sınav saati, süresi ve giriş belgesi hakkında bilgiler…
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TUS sınavı için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim sonrasında TUS/1 sınav günü ve saati belli oldu. 2024 TUS sınav tarihi, saati, dakikası, soru dağılımı gibi bilgiler TIP fakültesi mezunları tarafından merakla sorgulanıyor. ÖSYM sınav merkezlerinde gerçekleşecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bu hafta yapılacak. Peki TUS ne zaman? ÖSYM ile 2024 TUS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek, kaç soru var? TUS/1 sınav saati, süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı
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TUS SINAVI NE ZAMAN?
TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Buna göre; TUS sınavı 17 Mart 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.
TUS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
2024 yılının ilk TUS sınavının soru sayısı, dakika süresi belli oldu.
Buna göre; 2024 TUS/1 sınavı 120 sorudan oluşacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek.
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TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
Sınav yerlerine ulaşmak isteyenler adaylar aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir:
TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
TUS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.
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ÖSYM DUYURUSU
TUS 1. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri
17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 17 Mart 2024 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.
Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI