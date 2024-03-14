TUS ne zaman? TUS 1.dönem sınav tarihi ve giriş yerleri/belgesi sorgulama ekranı
Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında TUS başvuruları tamamlanmıştı. Başvuruların ardından sınava hazırlığını sürdüren adaylar ilk oturumu Mart ayında gerçekleşecek olan TUS sınavını beklemeye başladı. Peki TUS ne zaman? TUS 1.dönem sınav tarihi ne zaman, giriş yerleri/belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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2024 TUS 1. dönem için başvurular sona erdi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına dair tüm detaylar ÖSYM'nin web sitesinde yer alıyor. 'https://ais.osym.gov.tr/' sitesinden kimlik numarası ve şifreleriyle hızlıca başvurularını tamamlayabilir. İşte, TUS 1. dönem 2024 sınav tarihi ve giriş belgesi hakkında bilgi
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2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?
TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.
TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
2024-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren TUS sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
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TUS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.
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