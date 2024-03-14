Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam TUS ne zaman? 2024 TUS 1.dönem sınav tarihi ve giriş yerleri/belgesi sorgulama ekranı

        TUS ne zaman? TUS 1.dönem sınav tarihi ve giriş yerleri/belgesi sorgulama ekranı

        Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında TUS başvuruları tamamlanmıştı. Başvuruların ardından sınava hazırlığını sürdüren adaylar ilk oturumu Mart ayında gerçekleşecek olan TUS sınavını beklemeye başladı. Peki TUS ne zaman? TUS 1.dönem sınav tarihi ne zaman, giriş yerleri/belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 11:14 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024 TUS 1. dönem için başvurular sona erdi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına dair tüm detaylar ÖSYM'nin web sitesinde yer alıyor. 'https://ais.osym.gov.tr/' sitesinden kimlik numarası ve şifreleriyle hızlıca başvurularını tamamlayabilir. İşte, TUS 1. dönem 2024 sınav tarihi ve giriş belgesi hakkında bilgi

        • 2

          2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?

          TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

          TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

          2024-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren TUS sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

          SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA SAYFASI

        • 3

          TUS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TUS sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

        KPSS sınav ve başvuru tarihleri
        KPSS sınav ve başvuru tarihleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Habertürk Anasayfa