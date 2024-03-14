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        Haberler Yaşam KPSS sınav ve başvuru tarihleri 2024: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri

        KPSS sınav ve başvuru tarihleri 2024: ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ne zaman?

        Kamuda personel olmak isteyen vatandaşlar KPSS sınav tarihleri araştırması yapıyor. ÖSYM sınav takvimine göre en son KPSS lisans, ön lisans, lise seviyesinde iki yıl önce düzenlendi. KPSS'nin 2024 önlisans ve ortaöğretim oturumları başvurusu Mayıs ayında başlıyor. Başvurularını tamamlayan adaylar sınavlara katılım hakkı kazanacak. Peki KPSS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:45
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        • 1

          KPSS sınav ve başvuru tarihleri 2024 ÖSYM takviminde duyuruldu. Devlet kadrosunda yer almak isteyen adaylar KPSS başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında yapılacak? İşte bilgiler…

        • 2

          KPSS 2024 ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Önlisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Sınav, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.

          KPSS 2024 LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

          2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvurular alınacak. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

          Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da yapılacak. Son olarak ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          KPSS DHBT NE ZAMAN?

          DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak ve sınav 22 Eylül tarihinde yapılacak. Son olarak DHBT sınavının sonuçları ise 16 Ekim’de ilan edilecek.

          KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN?

          Ortaöğretim sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek sınavın sonuçları 4 Ekim 2024’te açıklanacak.

        • 4

          KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          KPSS başvuru işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Katılacakları oturumları belirleyen adaylar ÖSYM’nin e-ÖDEMELER bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

        • 5
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