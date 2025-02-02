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        TUS başvuruları ne zaman? TUS 1 başvuru ve sınav tarihi

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında TUS 1. dönem başvuru tarihleri belli oldu. Peki TUS başvuruları ne zaman? İşte, 2025 TUS 1 başvuru ve sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 14:50 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:50
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        • 1

          ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 TUS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Akademik kariyerine devam etmek isteyenler TUS başvurularını araştırıyor. Peki TUS başvuruları ne zaman?

        • 2

          2025 TUS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında TUS 1. dönem başvuru tarihleri belli oldu.

          Buna göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) başvuruları 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların saat 10.00'da başlaması bekleniyor.

        • 3

          2025 TUS SINAV TARİHİ

          2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.

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