TUS 2. dönem sınavı ne zaman? ÖSYM ile 2024 TUS 2. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem Sınavı) için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre sınav, Ağustos ayında düzenlenecak. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken TUS 2. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki TUS 2. dönem sınavı ne zaman? İşte, 2024 TUS 2. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı…
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım devam ediyor. Binlerce aday sınava nerede gireceğini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den bir son dakika açıklaması geldi. 2024-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Öte yandan ‘’TUS 2. Dönem sınavı ne zaman?’’ sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulmuştu. İşte, 2024 TUS 2. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
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TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem Sınavı) 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
Temel tıp bilimleri testi saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Klinik tıp bilimleri testi ise 14.45'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
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TUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
2024-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.
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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 8 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.’’
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DİKKAT!
18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2024-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2024-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2024 takvimine göre; TUS 2. dönem sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
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