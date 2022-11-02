KENDİ KENDİNE YETİYOR!

Nehir suyu ise pasif ısıtma ve soğutma sistemi için kullanılıyor. Ofisin ahşap yapısı kolayca vidalanan prefabrik bir iskelete sahip. Bu da kolay bir şekilde sökülüp geri dönüştürülebileceği anlamına geliyor.

Powerhouse Company bu yapıyı iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyelerine alternatif bir çözüm olarak sundu.

Yapıyı ayakta tutan beton mavnalar, sadece binayı ayakta tutmuyor aynı zamanda yazın iç mekânı soğutmak, kışın ise ısıtmak için boru sistemi olarak kullanılıyor.