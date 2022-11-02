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Türünün tek örneği 'Yüzen Ofis'! Hollanda’da ofis binası nehirde yüzüyor!

Türünün tek örneği 'Yüzen Ofis'!

Hollandalı mimarlık şirketi Powerhouse Company, Floating Office Rotterdam isimli yüzen ofis binasıyla büyük bir yapıya imzasını koydu. İstanbul’da da deprem tehlikesi nedeniyle geçici barınma için yüzen ev prototipi hazırlanmıştı.

Giriş: 02.11.2022 - 15:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • Floating Office Rotterdam binası, bağımsız bir ofis binası olarak karşımıza çıkıyor. Yani ofis her türlü koşulda kendi kendine yetebilecek kapasiteye sahip. Yapının inşasında çapraz lamine ahşap kullanılmış ve 15 adet beton mavna gemi seti üzerine inşa edilmiş durumda.

  • YÜZME HAVUZU BİLE VAR!

    Üç katlı yüzen ofis, iklim değişikline yönelik çözümleri araştıran Global Center on Adaptation (Küresel Uyum Merkezi) genel merkezi ve Powehouse Company’nin stüdyosu yer alıyor. Bu ofislerin yanı sıra Rotterdam’ın en popüler restoranı Putaine’e ev sahipliği yapıyor.

  • GÜNEŞ PANELİ İLE ENERJİSİNİ SAĞLIYOR

    Yapı ayrıca içerisinde Maas nehri sularında çevrelenmiş bir yüzme havuzu bulunduruyor. Yüzen ofis şuan Maas nehri üzerinde bulunan eski bir sanayi limanı Rijnhaven’da yüzüyor.

    Yüzen ofis binası karbon ayak izine katkı sağlıyor. Çapraz lamine ahşap zemin plakaları yüzülebilecek kadar hafif olmasını sağlıyor. Çatıda bulunan güneş panelleri kendi enerjisini ve elektrik kaynağını üretmesini sağlıyor.

  • KENDİ KENDİNE YETİYOR!

    Nehir suyu ise pasif ısıtma ve soğutma sistemi için kullanılıyor. Ofisin ahşap yapısı kolayca vidalanan prefabrik bir iskelete sahip. Bu da kolay bir şekilde sökülüp geri dönüştürülebileceği anlamına geliyor.

    Powerhouse Company bu yapıyı iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyelerine alternatif bir çözüm olarak sundu.

    Yapıyı ayakta tutan beton mavnalar, sadece binayı ayakta tutmuyor aynı zamanda yazın iç mekânı soğutmak, kışın ise ısıtmak için boru sistemi olarak kullanılıyor.

  • DÜNYADA TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ

    Powerhouse Company kurucusu Nanne de Ru yüzen ofis hakkında şu sözleri dile getirdi: Sürdürülebilir, yüzen bir ofis binası tasarlamak çok zorlu bir görevdi ve buna entegre bir şekilde yaklaştık. Binayı soğutmak için Rijnhaven’ın suyunu kullanmak ve ofisin çatısını büyük bir enerji kaynağı haline getirmek binayı gerçekten otarşik (kendi kendine yetebilen) hale getirdi.

    Türünün tek örneği olduğu söylenen yüzen ofis binası, Hollanda Kralı Willwm – Alexander ve Birleşmiş Milletler eski genel sekteri Ban Ki-Moon tarafından 2021 yılında açılmış.

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