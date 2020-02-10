Kanserden korunmaya destek oluyor

Turşu yapımında kullanılan sebzelerin her biri ayrı bir antioksidandan zenginler. Antioksidanlar serbest radikallerle reaksiyona girerek hücrelere zarar vermelerini önlüyor. Turşu antioksidan etkileriyle de serbest radikallere karşı mücadele ediyor, bu sayede kanserden korunmaya destek oluyor. Sarımsak, pancar ve karnabahar turşusunda bulunan flavonoidlerin antioksidan kapasitesi yüksek. Dolayısıyla tek bir turşu tüketmek yerine çeşitlendirmek farklı vitamin, mineral ve antioksidanların alımına olanak sağlıyor. Ancak dikkat!