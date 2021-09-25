TÜRSAK'a yeni katılım

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PPR Medya ve İletişim'in kurucusu Selma Semiz, TÜRSAK Vakfı'nın Yönetim Kurulu'na katıldı

HABERTURK.COM

1991 yılında sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasında tanınmış 215 üyenin katılımıyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)'nın Yönetim Kurulu'na yeni bir isim dahil oldu. Türkiye'nin önde gelen yapım firmaları ile kurumsal markaların iletişim ve medya ilişkilerini yöneten Selma Semiz, vakfın yeni Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Fono Film'in sahibi ve TAFF Pictures Kurucu Ortağı Cemal Okan'ın başkanlığını yaptığı TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu'nda; Selma Semiz'in yanı sıra BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, Avukat ve Yapımcı Burhan Gün, Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, Yapımcı ve Inter Medya Kurucusu ve CEO'su Can Okan, CJ Entertainment Türkiye/COO'su Ferhat Aslan, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ile Yapımcı ve Dijital Dönüşüm Danışmanı Uğur Şeker bulunuyor.

SELMA SEMİZ

Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Selma Semiz, çalışma hayatına Ali Kırca ile ATV Ana Haber'de başladı. Ardından Star TV Ana Haber'de Uğur Dündar ile çalışmalarını sürdüren Semiz; siyaset ve istihbarat haberlerinin yanı sıra 99 Depremi gibi toplumsal olayları ekrana taşıyan muhabirlerden biri oldu. Günlük haber akışıyla birlikte kültür-sanat haberciliğinde uzmanlaştı. Gazetecilik mesleğinde tecrübe edindikten sonra İstanbul'un en popüler mekanlarından biri olan Laila'nın halkla ilişkiler çalışmalarını üstlenerek iletişim sektörüne geçiş yaptı.

2003-2009 yılları arasında BKM'nin medya ilişkilerini yürüten Selma Semiz, 2009'da kendi ajansı PPR Medya ve İletişim'i kurdu. Bugüne kadar sayısız sahne performansı ve konserin, yüzlerce sinema filminin, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, Türkiye'nin önde gelen yapım firmaları ile kurumsal markaların iletişim ve medya ilişkilerini yöneten Semiz; stratejik iletişim danışmanlığı, organizasyon ve etkinlik yönetimi, imaj ve itibar yönetimi, kurumsal iletişim ve sosyal sorumluluk alanlarında hizmet sağlamaya devam etmektedir. Selma Semiz, bir çocuk annesidir.

Türsak Hakkında

1991 yılında, sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasından tanınmış 215 üyenin katılımıyla kurulan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı - TÜRSAK; 30. yılını doldurmuş olan özerk bir vakıftır.

Bugüne kadar onlarca değerli yönetmen, yüzlerce sinema öğrencisi ve sektör çalışanı yetiştiren TÜRSAK Vakfı, sektörel endüstriye kaliteli elemanlar kazandırdı. Diğer taraftan sayısız uluslararası festival, film haftası, yarışma, panel, seminer, sempozyum ve atölye gerçekleştiren, yaptığı yayınlar ve yapımlarla sinema sektörüne ve sektörün bilgi birikimine katkıda bulunan vakıf; aynı zamanda 2005-2008 yılları arasında, Türkiye'nin uluslararası tanıtımı adına en kaliteli, en büyük projelerinden biri olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin organizasyonunu gerçekleştirdi ve festivale şu anki uluslararası kimliğini kazandırdı; festivale kazandırdığı film marketle festivali sinemacıların buluştuğu bir merkez haline getirdi. Kurulduğu günden bugüne kadar ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda hareket eden, yegâne amacı halka hizmet etmek olan TÜRSAK Vakfı; gerçekleştirdiği organizasyonlarla kitlelerin bilinçlenmesini sağlayan ve aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunan bir vakıftır. TÜRSAK Vakfı, Mart 2021'den itibaren Cemal Okan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.