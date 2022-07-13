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Türkücü Ceylan'ın abla acısı! Cenaze töreninde baygınlık geçirdi - Magazin haberleri

Ceylan'ın kardeş acısı!

Türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı son yolculuğuna uğurlandı. Ceylan gözyaşlarına boğulurken, annesi ise cenaze töreninde baygınlık geçirdi

13.07.2022 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uzun süredir kanserle mücadele eden Nalan Avcı dün hayatını kaybetti. Nalan Avcı, bugün Levent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk haberine göre; Ablasının vefatıyla sarsılan türkücü Ceylan, ayakta durmakta zorlandı. Ceylan, ablasının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

  • ANNESİ FENALAŞTI

    Ceylan'ın annesinin fenalaşarak baygınlık geçirdiği cenaze törenine ilk yardım ekipleri çağrılarak müdahale etti.

  • ALİŞAN TESELLİ ETTİ

    Güçlükte ayakta duran Ceylan, geçtiğimiz kendisi gibi kardeş acısı yaşayan Alişan’ı görünce omuzlarında gözyaşı döktü. Alişan yakın dostuna destek oldu.

  • Cenazeye şehir dışında olduğu için katılamayan Ebru Gündeş, Bülent Ersoy, Sibel Can ve Berdan Mardini telefonla arayarak taziyelerini iletmelerinin yanı sıra çelenk yolladılar.

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