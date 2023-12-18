İstanbul'da türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da bir türkü bara silahlı saldırı düzenlendi. Kurşun yağdırılan türkü barda iş yeri sahibi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili 1'i kadın 3 kişi yakalanırken, 1 kişi aranıyor
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İstanbul'da bir türkü bara düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
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Olay, gece saat 03.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi sahilindeki türkü barda meydana geldi.
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Buğdat K. ile 3 kişi iddiya göre türkü barda defalarca ateş etti.
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Açılan ateşte türkü barın sahibi Hüseyin Taş, Celal Tekgöz, Ayhan Küçükdal ve Burhan Küçükdal yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.
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Saldırının ardından Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Taş (53) tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.
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Yaralanan Celal Tekgöz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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İddiaya göre saldırı, türkü barın sahibiyle yan tarafta bulunan işyeri sahipleri arasında, aynı gece yaşanan tartışmadan sonra meydana geldi.
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Kaçan saldırganlardan Buğdat K. ile Mehmet K., Fevzi Çakmak Caddesi'nde bekçiler tarafından durdurulmak istendi. Ateş açan Buğdat K. bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, saldırgan Mehmet K. ise kayıplara karıştı.
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Saldırının ardından türkü barın yanındaki iş yerinde gizlendiği iddia edilen Mahir K. ve Sema K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına altına alındı. Kaçan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
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