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        Haberler Gündem 3. Sayfa Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

        İstanbul'da türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

        İstanbul'da bir türkü bara silahlı saldırı düzenlendi. Kurşun yağdırılan türkü barda iş yeri sahibi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili 1'i kadın 3 kişi yakalanırken, 1 kişi aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:30
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          İstanbul'da bir türkü bara düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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          Olay, gece saat 03.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi sahilindeki türkü barda meydana geldi.

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          Buğdat K. ile 3 kişi iddiya göre türkü barda defalarca ateş etti.

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          Açılan ateşte türkü barın sahibi Hüseyin Taş, Celal Tekgöz, Ayhan Küçükdal ve Burhan Küçükdal yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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          Saldırının ardından Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Taş (53) tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

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          Yaralanan Celal Tekgöz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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          İddiaya göre saldırı, türkü barın sahibiyle yan tarafta bulunan işyeri sahipleri arasında, aynı gece yaşanan tartışmadan sonra meydana geldi.

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          Kaçan saldırganlardan Buğdat K. ile Mehmet K., Fevzi Çakmak Caddesi'nde bekçiler tarafından durdurulmak istendi. Ateş açan Buğdat K. bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, saldırgan Mehmet K. ise kayıplara karıştı.

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          Saldırının ardından türkü barın yanındaki iş yerinde gizlendiği iddia edilen Mahir K. ve Sema K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına altına alındı. Kaçan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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