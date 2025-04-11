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        Haberler Bilgi Yaşam TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı yapacak! TÜRKŞEKER personel alımı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

        TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı yapacak! TÜRKŞEKER personel alımı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

        TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı yapacağını duyurdu. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere yapılacak olan alımlar için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki TÜRKŞEKER personel alımı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:55
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        • 1

          TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı yapacağının müjdesini verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Peki TÜRKŞEKER personel alımı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

        • 2

          TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI YAPACAK

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

          Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

          Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

          İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

          TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

          İşçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

          İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

        • 3

          TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ Mİ?

          İşçi alımı için aranan başvuru şartları henüz açıklanmadı. Detayların önümüzdeki günlerde netlik kazanması ve ilanın İŞKUR üzerinden yayınlanması bekleniyor.

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