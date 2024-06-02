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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türksat 6A ABD yolunda - Teknoloji Haberleri

        Türksat 6A ABD yolunda

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yapım ve test aşamalarının tamamlandığını paketlenme sürecine geçildiğini belirterek ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderilmek üzere 4 Haziran Salı günü Ankara'dan yola çıkacağını açıkladı. Türksat 6A uydusunun Antonov An-124 tipi uçakla Florida'ya doğru yola çıkacağını kaydeden Uraloğlu, "Bu proje, ülkemizin uzaydaki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Uydumuzda kullanılacak alt sistemleri, uydu yer istasyonunu ve yazılımları milli imkanlarla gerçekleştirdik. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen ülkeler ligine yükselecek. Böylece haberleşme uydusu ihracatı da yapabileceğiz" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:41
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        Türksat 6A ABD yolunda
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzaya gönderilmeye hazır hale geldiğini ve bu kapsamda paketleme işlemlerinin son aşamasına geçildiğini açıkladı. Türksat 6A uydusunun entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nde gerçekleştirildiğini anımsatan Uraloğlu, “Uydu hizmetlerinde Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydularımız ile hizmetlerimiz sürdürüyoruz. Türkiye’nin en önemli projelerinden olan yerli haberleşme uydusu Türksat 6A projemizde ise artık sona çok yakınız. Temmuz ayında uydumuzu uzaya göreceğiz” dedi.

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        “Türksat 6A, SpaceX Tesislerinden Uzaya Gönderilecek”

        Uraloğlu, Türksat 6A’nın yapımını Türksat’ın öncülüğünde Tübitak Uzay, Aselsan, TUSAŞ ve CTECH gibi yerli sanayi kuruluşlarının desteğiyle tamamladıklarını anımsatarak “Gururla söylüyorum ki ülkemizin en büyük AR-GE Projesi Türksat 6A’yı başarıyla tamamladık. Şimdi uzaya gönderme aşamasındayız. Uydumuzun paketleme işlemleri de USET’te tamamlanmak üzere. 4 Haziran Salı günü ise milli gururumuz Türksat 6A uydumuz Ankara’dan Antonov An-124 tipi uçakla ABD Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Yaklaşık 17 saat sürecek yolculuğun ardından Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda SpaceX tesislerinde hangara iniş yapacak uydumuzun, burada yolculuk testleri yapılacak. Ayrıca Türksat6A’nın yakıt dolumu işlemleri de SpaceX’e ait hangarda gerçekleştirilecek. Temmuz ayı ikinci haftasında da SpaceX’e ait Falcon 9 roketi ile uzaydaki konumuna gönderilmesini planlıyoruz.” diye konuştu.

        Türksat Teknoloji Transfer Eğitim Programı

        Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın en yüksek yerlilik oranıyla tamamlanabilmesinin arkasında Türksat tarafından başlatılan teknoloji transfer eğitim programının bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Ülkemizin uydu operatörü Türksat tarafından başlatılan program ile Türksat 3A’nın yanı sıra Türksat 4A, Türksat 4B’nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Ayrıca Türksat 5A’nın ve 5B’nin yapımında da yine teknoloji transfer programı kapsamında 12 Türksat mühendisi, uydu tasarım, üretim ve test başlıklarında bulundu. Ve şu anda da teknoloji transfer programı kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla Türksat 6A’yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettik” dedi.

        “Türkiye, Artık Bir Haberleşme Uydusu Üreticisi”

        TÜRKSAT 6A üretilmesinin, Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “TÜBİTAK Uzay, bu proje kapsamında Türksat 6A uydusunun Uydu Yönetim Alt Sistemi’ni, Yörünge Yönelim Kontrol Alt Sistemi’ni, Güç Alt Sistemi’ni, Elektrikli İtki Alt Sistemi’ni, Arayüz Kontrol Birimleri’ni ve Haberleşme Görev Yükü’nü üretti. C2TECH firması Telemetri/İşaret Sinyali Vericisinden Telekomut Alıcıya, Yönsüz Alıcı Anteninden Alıcı Test Bağdaştırıcısına kadar tüm Telemetri Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt sistemlerini yerli ve milli olarak üretti. ASELSAN ise Türkiye Anteni’ni, Almaç, INET ve Faydalı Yük Arayüz Birimi’ni imal ederek Türksat 6A’nın bu aşamaya gelmesini sağladı. Yapısal ve ısıl sistemlerin tasarımından sorumlu TUSAŞ ise uydunun yapısal panellerini ve pil panelini üreterek uyduya montajını gerçekleştirdi. İlk defa Ar-Ge’si yapılarak üretilen bu ürünler sayesinde artık Türkiye, dünyanın sayılı haberleşme uydusu üreticilerinden biri haline gelmiş oldu. Uzay deneyimi elde edecek bu ürünler sayesinde Türkiye hem bu parçaları hem de bir haberleşme uydusunu baştan sona yaparak ihraç edebilecek konuma geldi” diye konuştu.

        “35 bin 786 Kilometre Uzaklıkta Konumlanacak”

        Mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A’nın Türkeye’nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını kaydeden Uraloğlu, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan Türksat 6A’nın 7,5 kilovat güce sahip olduğunu anlattı. Uraloğlu, “Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak; TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatını da önemli ölçüde artacak” dedi.

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