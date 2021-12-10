TURKOVAC'tan sevindiren haber!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında aşı uygulanan 74 gönüllüde, yan etkiye ve aşılamanın ardından yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanmadığı bildirildi.
Hastanedeki proje yürütücüsü ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde birden fazla aşı çalışması yapıldığını aktardı.
Köse, 11 Ekim'den bu yana daha önce koronavirüs aşısı olmamış 17 kişiye TURKOVAC aşısı uyguladıklarını ifade etti.
"ÜLKEMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ, UMUT VERİCİ BİR GELİŞME"
"Çalışmalar kapsamında daha önce 2 doz Sinovac aşısı uygulanmış 57 kişiye de pekiştirme aşısı olarak TURKOVAC uygulandığını belirten Köse, 74 kişide ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını söyledi.
Köse, gönüllü aşı yaptıranlarda şu ana kadar koronavirüs görülmediğini de ifade ederek, çalışma merkezindeki sonuçların en kısa zamanda yayın haline getirileceğini aktardı.
Yerli ve milli TURKOVAC aşısına ilişkin verilerin toplanmaya devam ettiğini dile getiren Köse, dünyadaki salgının sona ermesi için daha fazla sayıda gönüllünün uygulamaya katılmasını istedi.
TURKOVAC aşısının koruyuculuğuna dikkati çeken Köse, şöyle konuştu: "Ülkemiz adına çok önemli, umut verici bir gelişme. Hiç aşı olmamış, Covid-19 geçirmemiş, kalp hastalığı bulunmayan kişileri çalışmamıza katılmaya davet ediyorum. Gönüllü sayımız artınca sonuçlar en kısa sürede yayınlanacak ve ülkemiz bu aşıyı yurt dışına da göndermeye başlayacaktır. Salgının yayılmasını da bu şekilde önleyebiliriz. Vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısı olmaya çağırıyorum."
Şükran Köse, aşılanan vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesinin de bulaşıcılığı önlemek açısından büyük önem taşıdığını aktardı.
SİNOVAC ÇALIŞMASI YAPILDI
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gönüllülere yönelik aşılama çalışmasının Çin aşısı Sinovac ile başladığını hatırlatan Köse, geçen süreçte 650 kişiye de bu aşıyı uyguladıklarını anlattı.
Köse, Sinovac çalışmasının sonuçlarıyla ilgili ise "Gönüllülerimizin hiçbirinde hafif ağrı ve ateş dışında fazla yan etki gözlemlenmedi. Daha sonraki takiplerimizde de sadece 4 kişinin hastalandığını biliyoruz. Bu da aşının ne kadar etkili olduğunu gösteren bir sonuç. O yüzden çok mutluyuz. Salgının henüz başında insanlar bu aşıya ulaşabildi" ifadelerini kullandı.
Gönüllülerin hem kendilerini hem çevrelerini koruduğunu hem de insanlığa hizmet ettiğini söyleyen Köse, 39 yıllık hekimlik hayatı boyunca aşılara güvendiğini, aşı çalışmalarını da gönüllü olarak ve çok severek yaptığını dile getirdi.
Omicron varyantının kamuoyu gündeminde olduğuna da işaret eden Köse, şunları kaydetti: "Aşıların bu varyanta karşı etkisi konusunda net bilgi yok. Ancak bu varyantın daha hızlı bulaştığını ve çocuklarda yaygın olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar uygulanan aşıların bu varyanta da etkili olduğu düşünülüyor. Anne babalara da çocuklarına hastalık bulaştırmamaları için aşı olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz."
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