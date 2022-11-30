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Türkmenistanlı öğrenci, oto servisinde başından vurulmuş halde bulundu

Samsun'da, üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova, oto bakım servisinde tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kızın sevgilisi, "cinayet şüphelisi" olarak gözaltına alındı

Giriş: 30.11.2022 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL
Türkmenistanlı öğrenci başından vurulmuş halde bulundu - Haberler
Türkmenistanlı öğrenci başından vurulmuş halde bulundu
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DHA

Samsun'da, üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova (21) tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, 26 Kasım'da Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto bakım servisi yapan iş yerinden tek el silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

SEVGİLİSİ ŞÜPHELİ OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Yanında tabanca bulunup, başında tek kurşun girişi olduğunu tespit edilen Muhammedova'nın cansız bedeni, otopsinin ardından Ankara'da toprağa verildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Muhammedova'nın ölümü ile ilgili sevgilisi Kenan Pala'yı (39) "cinayet şüphelisi" olarak gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, TUTUKLANDI

Şüpheli Pala, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Aynı zamanda iş yeri sahibi olan Pala, Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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