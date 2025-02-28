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        Haberler Ekonomi Enerji Türkmen gazı yarın Türkiye'ye geliyor - Enerji Haberleri

        Türkmen gazı yarın Türkiye'ye geliyor

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi olarak nitelenen doğalgaz tedarikine ilişkin imzaların atılmasından sonra Türkmen gazı teslimatının yarın başlayacağını ve yıl sonuna kadar gelecek 1,3 milyar metreküplük gazın 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:25 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:25
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        Türkmen gazı yarın Türkiye'ye geliyor
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        Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye ile Türkmenistan arasında 1998'de başlayan doğalgaz ticaretine ilişkin görüşmelerin 27 yıl sonra neticeye ulaştığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Bayraktar, "Görüşmede, iki ülke arasında doğalgaz ve petrolde işbirliğini artıracak anlaşmalar imzalanmıştı. Türkmenistan'ın zengin doğalgaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu. Sonrasında BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki konusunda anlaşmaya varıldı." diye konuştu.

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        Bayraktar, bu gelişmelerin ardından Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşturulması için yoğun mesai harcandığını anlattı.

        "Türkmenistan ile olan bu anlaşmayı 5 yıla uzatacağız"

        Bakan Bayraktar, 11 Şubat'ta yaptıkları duyuruyla BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni bir dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Böylelikle Türkiye, 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. İki ülke arasındaki işbirliği kapsamında, yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor. Bu gaz, 1,5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca Türkmenistan ile olan bu anlaşmayı 5 yıla uzatacağız."

        Bayraktar, "swap" yöntemiyle gerçekleştirilecek tedarik sürecinin, Türkiye'nin uzun vadeli enerji arz stratejisine doğrudan katkı sağlayacağını aktardı.

        Türkmen gazının gelmesinin,Türkiye'nin doğalgaz merkezi olma çabaları için önemli adımlardan biri olduğunu belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı.

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        "Türkmen gazı, Türkiye'nin gaz tedarik çeşitliliği ve ithalat portföyünü çeşitlendirme sürecinde kritik bir adım olacak. Söz konusu gaz, aynı zamanda batıya gaz ihracatında alternatif bir güzergah oluşturması açısından da stratejik önem taşıyor. Bu, Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendiren, doğalgaz ticaret merkezi olma hedefini pekiştiren bir adım oldu."

        Türkmenistan'ın Devletabad-Serahs-Hangeran Doğalgaz Boru Hattı üzerinden İran'a gelecek gazın swap yoluyla Türkiye'ye ulaştırılması planlanıyor.

        İran-Türkiye doğalgaz bağlantı noktasında Gürbulak'tan teslim alınacak gaz, Türkiye'de kullanılmaya başlanacak.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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