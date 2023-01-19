Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenleri genel olarak siyasal, ekonomik ve iklime dayalı sebeplere dayanmaktadır. Şimdi gelin hep birlikte, bu üç koşula bağlı olarak gelişen nedenleri birlikte inceleyelim:

Yeni gidilen yerin kültüründen hem etkilenilen hem de o kültürü kendi kültürüyle etkilemeyi başaran Türkler Orta Asya’dan nerelere göç etmişlerdir? Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçü ne şekilde gerçekleşmiştir? İşte, Türk göçlerinin nedenleri hakkında tüm detaylar…

Türkler Orta Asya’dan Nerelere Göç Etmiştir?

Orta Asya’da Türk göçleri genel hatları itibari ile batı yönlü olarak gerçekleşse de doğu, kuzey ve güney yönlü göç eden Türk boyları da bulunmaktadır. Batı coğrafyasına göç etmek için yerinden hareket eden Türk boyları, kuzey ve orta aks olmak üzere, iki ayrı kol üzerinden bu göç hareketini gerçekleştirmiştir. Bu iki koldan kuzeye yönelenler, Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa coğrafyasına ulaşırken; orta hattı takip edenler ise Hazar Denizi’nin güneyinden Anadolu, İran, Mısır, Irak ve Suriye coğrafyasına yerleşmişlerdir.

Batıya yönelenlerden daha az sayıda olan ve güney, doğu, kuzey aksına hareket eden boylardan, güneye gidenler Sibirya’ya, doğuya yönelenler Çin ve Uzak Doğu’ya, güneye gidenler ise Hindistan ve Afganistan’a yerleşmişlerdir.

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya Göçü

Türklerin Anadolu’ya gerçekleştirmiş oldukları göç hareketinin temeli 6. yüzyıla kadar gitmektedir. İran coğrafyasının en güçlü devletlerinden bir tanesi olan Sasani Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesi ile birlikte, İran ve Orta Doğu coğrafyası Türkler için yeni bir göç rotası olarak belirmiştir. Bu rotayı takip eden Türk boyları Maveraünnehir üzerinden önce İran’a gelmişler ve daha sonra buradan da Anadolu’ya göç etmişlerdir.

Türklerin Orta Asya’dan Göç Etmelerinin Sonuçları

Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri hem Türk tarihi hem de Dünya tarihi açısından çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin sonuçları şu şekilde sıralanabilir: