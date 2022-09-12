Türklerden İngilizce film geliyor: Selçuk Yöntem ve Tarık Emir Tekin oynuyor

İlker Savaşkurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu Reflection (Akis) filmi daha önce 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nde, En İyi Yabancı Film Ödülü’ne layık görülen ikinci film olmuştu. Ödüllü film Reflection 23 Eylül Cuma günü vizyona giriyor. Mehmet Kala imzalı senaryo, ilginç bir hikâye etrafında şekilleniyor.

Filmin konusu evrensel bir kurgu olarak tanınıyor. Film de bunu yanıtmak adına İngilizce olarak izleyiciyle buluşuyor.

REFLECTION KONUSU NEDİR? İstanbul'un popüler bir bölgesinde oteli bulunan Ashu, özel konukları için son hazırlıkları yapmaktadır. Birbirinden tamamen farklı karakterde olan konukları otele yavaş yavaş giriş yapmaya başlarken her şey yolunda gözükür. Zihinsel engelli bir adam olan Sisto ve kız arkadaşı Domino, gezgin üniversite öğrencileri Peso ve Sandra, mutlu bir aile olan Mary, Steve ve kızları, genç çift Raven ve Shadow otele geldiklerinde rahat ve huzurlu bir akşam geçirmeyi planlar. Ancak Ashu'nun onlar için bambaşka bir planı vardır: bilge görünümlü bir adam olan Sodom'u konuklarla bir araya getirerek, misafirlerini hayatta seçimleriyle yüzleştirir ve onların gizli yaşamlarını gün yüzüne çıkarır.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM YER ALIYOR Mehmet Kala'nın 2012'de kaleme aldığı bir tiyatro oyunundan İlker Savaşkurt'un uyarladığı, senaryosuna yine Kala'nın imza attığı 'Akis'te Selçuk Yöntem, Tarık Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz ve Elit Andaç Çam ile birlikte Avrupalı aktörler rol alıyor.

FİLMDE YEDİ GÜNAHA GÖNDERME YAPILIYOR İnsanoğlunu temsilen, farklı milletlerden karakterlerin bir otelde buluştuğu, Türkiye'de geçmesine rağmen evrensel bir üsluba ve konuya sahip olduğu için İngilizce olarak çekilen "Akis", hikâyesiyle yerelden evrensele doğru geçit kuruyor. Alt metinde 7 ölümcül günaha göndermeler yatan fantezi türündeki filmin başkarakteri Aziz Sodom, söyledikleri yalanlar ve yarattıkları kandırmalarla bir noktada yüzleşmek zorunda kalan insanlar için bir ayna görevi görürken, filmdeki diğer karakterlere adeta erken bir kıyamet yaşatıyor.