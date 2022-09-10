95. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film dalında, Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
10 filmin değerlendirildiği Seçici Kurul'da, yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı olarak belirlendi.
KERR FİLMİNİN KONUSU
Can, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olur. Polise başvuran Can'ın ifadesi alındıktan sonra kasabadan ayrılmasına izin verilmez. Babasının tuhaf arkadaşlarıyla tanışmaya başlayan Can'ın kapana kısılıp kaldığı kasabada tuhaf şeyler yaşanmaya başlamıştır. Can, ölen babasının terzi dükkânında katille yeniden karşılaşınca büyük bir korkuya kapılır. Öte yandan kasabada kuduz köpekler nedeniyle karantina ilan edilmiştir. Bilinmeyen bir suçla itham edildiğini öğrendiğinde daha da dehşete kapılan Can, başka çaresi kalmadığından kasabadan kaçmaya karar verir. Ancak kasabada imha ekipleri devriye gezmektedir. Artık tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Çıkışı olmayan bir arafa dönüşmüş olan kasaba neredeyse bir deliliğin eşiğine gelmiştir.
Fotoğraf: AA
TAYFUN PİRSELİMOĞLU HAKKINDA...
Trabzon'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Viyana'ya gitti ve Hochschule für Angewandte Kunst'ta (Viyana Uygulamalı Sanatlar Akademisi) resim eğitimi aldı. Yurtiçinde ve yurt dışında birçok sergi açan Pirselimoğlu, kuruluşuna katıldığı bağımsız bir sanat inisiyatifi olan Akademie Genius'ta ve çeşitli platformlarda resim ve sinema atölyelerinde dersler verdi.
Sinema kariyerine senarist olarak başlayan Pirselimoğlu yönetmen olarak ilk kısa filmi Dayım'ı 1999'da, Il Silenzio e d'Oro'yu (Sükut Altındır) 2002’de gerçekleştirdi. Bu filmlerin senaristliğini ve yapımcılığını da üstlendi.
Pirselimoğlu ilk uzun metrajlı filmi olan, senaryosunu da yazdığı Türkiye-Almanya ortak yapımı Hiçbiryerde'yi 2002 yılında çekti. Sonrasında gelen Rıza (2007), Pus (2009 Türkiye-Yunanistan ortak yapımı) ve Saç'ı (2010 Türkiye-Yunanistan ortak yapımı) yönetmen, senarist ve yapımcı olarak hayata geçirdi. Yönetmeni ve senaristi olduğu Ben O Değilim (Türkiye-Yunanistan-Fransa ortak yapımı) filmini 2013 yılında çekti. Yol Kenarı - 2017 (Türkiye-Fransa-Yunanistan ortak yapımı) filmi yurtiçi ve yurtdışında birçok festivale katıldı ve ödüller aldı.
Filmleri ile ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Pirselimoğlu'nun altı roman ve üç hikaye kitabı vardır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!