Türkiye’nin ilk klasik ‘Genç Bale Topluluğu’ prömiyer yaptı 

Yediden yetmişe herkesin sevdiği, yeni yıl kutlamaları ile özdeşleşmiş, pek çok bale topluluğu tarafından yılbaşında sahnelenmesi geleneksel hâle gelmiş 'Fındıkkıran Balesi', P.İ.Çaykovski'nin ölümsüz müziğiyle bu kez İstanbul Genç Bale Topluluğu tarafından sahneye taşındı.

REKLAM advertisement1 İstanbul Genç Bale Topluluğu; Türkiye, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İsviçre, İspanya, Kanada gibi dünyanın farklı ülkelerinden genç dansçılardan oluştu. Geleceğin yıldızları olacak bu genç bale sanatçılarının dans ettikleri Fındıkkıran eserini Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango sahneye koydu.

Prömiyerde, bu genç topluluğa destek vermek amacıyla; Kuzey Makedonta Opera ve Balesi – Solist Dansçısı Hristina Nakjevska ve yine Kuzey Makedonya Opera ve Balesi – Baş Dansçısı Balazs Locsei baş rolleri dans ettiler. Türkiye’de ilk kez bu yıl gerçekleşen ‘Genç Bale Topluluğu’ konsepti, dünyada ‘Junior Ballet’ olarak biliniyor. Ölümsüz klasik bale eserlerinin icra edildiği oluşumlarda, dünyada yıldızı parlayan genç bale sanatçıları bir araya geliyor.