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Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

Saygın bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Keriman Halis 1932 yılında Türkiye’nin ilk Dünya Güzeli seçilmiştir. Sadece Türkiye’de değil dünyada da adını duyurmuş olan Halis’in hikayesi ve yaşamı haberimizde…

22.09.2022 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Keriman Halis, 1864 Çerkes Sürgünü sırasında Manyas yöresine yerleşmiş bir ailenin kızıdır. Halis Ece, ‘Hızır’ adlı yangın söndürme aletlerinin temsilcisi Tevfik Halis Bey ve Ferhunde Hanım’ın 6 çocuğundan biriydi.  Dedesinden kalmış olan mal varlığı ve tüccarlık yapan babası sayesinde varlıklı bir ailenin kızı olarak iyide bir eğitim almıştır.

  • Annesinin hastalığından dolayı altı yaşına kadar büyükannesi, daha sonra dadısı ve mürebbiyesi tarafından büyütülmüştür. Mürebbiyesi Keriman Halis’e Fransızca konuşmayı ve piyano çalmayı öğretmiştir.

  • 1926 – 1929 yılları arasında İstanbul’da Feyziati Lisesi’nde okumuştur. Dokuzuncu sınıfı okurken babasının ısrarı ile okulunu bırakmış ve Akşam Sanat Okulu’nda dikiş, nakış ve yemek konularında eğitim görmüş.

  • NASIL TÜRKİYE GÜZELİ OLDU?

    Keriman Halis, 1930 yılında düzenlenmiş olan Türkiye Güzellik Yarışması’na arkadaşlarının ısrarı üzerine katılmıştır.  Ancak ailesi onay vermediği için ikinci tura katılamamıştır. Aradan geçen iki yıl sonra ailesi dördüncüsü yapılacak olan Türkiye Güzellik Yarışmasına katılmasına ikna olmuştur.

  • 1932 yılında yapılan yarışma katılımın az olması nedeniyle başta iptal edilmişti. Fakat Uluslararası Güzellik ve Zarafet Yarışması jüri başkanı Cumhuriyet Gazetesi yönetiminden gelen bir mektupla Belçika’da yapılacak olan yarışmaya Türk güzellinin de katılmasını rica etmiştir. Bununla harekete geçerek yeniden ulusal bir güzellik yarışması düzenlenmiş.

    Temmuz 1932’de gerçekleştirilmiş olan güzellik yarışmasında Keriman Halis, Türliye Güzellik Kraliçesi seçilerek Türkiye’de dördüncü güzel olmuştur.

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