Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Türkiye’nin her yerinden aranıyordu! İstanbul’da yakalandı... 68 yıl hapis cezası ve 51 suçtan aranması bulunuyordu - Son dakika haberleri

        Sahte ilanlarla dolandırıyordu! 81 ilde 51 suçtan aranıyordu

        81 ilde 51 suçtan aranan ve 68 yıl hapis cezası bulunan 36 yaşındaki Selçuk T. İstanbul'da yakalandı. Selçuk T. internet üzerinden ikinci el eşya satan sitelere sahte ilanlar verip, elektronik eşya satışı yapıyordu

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 03.02.2024 - 12:49 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İnternet üzerinden verdiği sahte ilanlarla Türkiye’nin 4 bir tarafında onlarca kişiyi dolandıran dolandırıcı Selçuk T., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince İstanbul’a geldiği gün yakalandı. 36 yaşındaki Selçuk T.’nin 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve hakkında 51 ayrı suçtan aranmasının olduğu ortaya çıktı.

        İnternet üzerinden ikinci el eşya satan sitelere sahte ilanlar oluşturup elektronik eşya satışı yapan bir kişi Türkiye’nin 4 bir tarafından birçok kişiyi dolandırmayı başardı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre tuzağına düşürdüğü kişileri 2019 yılında dolandırmaya başlayan şüpheli Selçuk T.’ye yönelik şikayetler ardı ardına gelmeye başladı. Ankara, Adıyaman, Adana, Antalya, Ardahan, Malatya, Konya, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa, Hakkari, Bayburt, Sinop, Siirt, Tokat, Mersin, İstanbul, Tekirdağ ve daha birçok ilde şahsa yönelik şikayetler oluşturuldu.

        ESENYURT’TA LÜKS REZİDANSTA YAKALANDI

        Hakkında 68 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Selçuk T. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a giriş yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri o dolandırıcının Esenyurt’ta bir lüks rezidansta olduğunu tespit etti. Dün gece yapılan operasyonla gözaltına alınan Selçuk T. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        51 ARANMASI ÇIKTI

        Hakkında onlarca ilden yapılan şikayetlere rağmen “ben kimseyi dolandırmadım, benim kimliğimi kullanmışlar” diyen Selçuk T.’nin 51 ayrı suçtan da aranmasının olduğu ortaya çıktı. Selçuk T. 68 yıl 6 ay kesilmiş cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Habertürk Anasayfa