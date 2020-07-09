Türkiye’nin en değerli tatil yerleri açıklandı

Koronavirüs tedbirleri tatil alışkanlıklarını da değiştiridi. Her şey dahil konseptli otellerde tatil yapmayı seven birçok kişi, farklı ülkelerden gelen kişilerle aynı ortamda bulunma riskini almak istemediği için tercihlerini yazlık evlerden yana kullandı. GABORAS’ın hazırladığı “Türkiye Yaz Turizm Bölgeleri Konut Değer Endeksi” raporunda yer alan bilgilere göre, yoğun talep dolayısıyla tatil beldelerindeki satılık konut metrekare fiyatlarının değeri bir önceki yıla göre yükseldi
Rapora göre, yazlık ev metrekare fiyatlarının yaklaşık 11 -12 bin TL bandında olduğu görülen Türkiyenin en değerli beldesi Bozcaada olurken, 9 bin TL ile Çeşme ikinci ve yaklaşık 9 bin TL ile Adalar üçüncü sırada yer aldı. Adalar’ı, Bodrum, Kaş, Urla, Marmaris, Kemer, Datça ve Foça takip ediyor.
DEĞERİ EN ÇOK ARTAN YAZLIK BÖLGELER
Endekse göre, Covid 19 salgını sonrasında değerini en çok artıran tatil beldesi ise Antalya’nın Kemer ilçesi oldu. Yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerinde yazlık ev aldığı Kemer’de bir yıl içinde metrekare fiyatları yüzde 32 arttı.
Onu yüzde 30’luk değer artışı ile Muğla’nın Marmaris ve Mersin’in Anamur ilçesi takip ediyor. Yabancı turistlerin gözde yerlerinden Antalya’nın Alanya ilçesi ortalama yüzde 27 ile en çok değeri artan dördüncü tatil beldesi oldu
Muğla’nın önemli turistik ilçelerinden biri olan Dalyan’ı sınırları içinde bulunduran Ortaca'da yazlık evlerin metrekare fiyatlarının en çok arttığı tatil beldelerinden biri. Bir yıl içinde Ortaca’da yazlık evlerin metrekare fiyatları yüzde 26 artmış durumda. Ortaca’yı yüzde 25’lik değer artışıyla Antalya’nın Konyaaltı ilçesi takip ediyor.
GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun; “Bu yıl değer artışının yüzde 25’in üzerine çıktığı toplam 6 tatil beldesi olduğunu görüyoruz. Üstelik pandemi tatil alışkanlıklarımızı geçici olarak değiştirmiyor. Yazlık ev yatırımları da bunu gösteriyor.Bu kalıcı bir değişim. Yazlık ev talebinin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Tatil bölgelerinde GABORAS Yerel Ağı’nı tamamladık. Özellikle, Avrupa’daki gurbetçilerimizin yatırım taleplerini hızlıca karşılıyoruz.” dedi.
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