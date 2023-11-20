Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.955,62 %1,30
        DOLAR 28,7609 %0,20
        EURO 31,4836 %0,46
        ALTIN 1.818,89 %-0,41
        FAİZ 40,52 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 21,63 %-1,22
        BITCOIN 37.247,00 %0,64
        GBP/TRY 35,9268 %0,40
        EUR/USD 1,0939 %0,29
        BRENT 81,96 %1,67
        ÇEYREK ALTIN 2.973,89 %-0,41
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin 10 aylık hamsi ihracatı yüzde 22 arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin 10 aylık hamsi ihracatı yüzde 22 arttı 

        Türkiye'den yılın 10 ayında yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 11 milyon 168 bin dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin 10 aylık hamsi ihracatı yüzde 22 arttı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den 10 ayda 2 bin ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

        Söz konusu dış satımdan 11 milyon 168 bin dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış anlamına geldiğini ifade etti.

        Gürdoğan, hamsinin bu dönem 25 ülkede alıcı bulduğunu vurgulayarak, "Fransa, Belçika ve Almanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Fransa'ya bu dönem 4 milyon 7 bin 179, Belçika'ya 3 milyon 507 bin 586, Almanya'ya da 958 bin 133 dolarlık hamsi satıldı." dedi.

        Geçen yılın aynı döneminden farklı Özbekistan, Lübnan, Irak, Moldova, Malezya ve Somali'ye de bu dönem hamsi ihraç edildiğini kaydeden Gürdoğan, ihracat potansiyelinin daha da artması için hamsinin büyük boya ulaşmasını ve bollaşmasını sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Gürdoğan, havaların soğuması ve hamsinin bollaşmasıyla ilerleyen günlerde ihracatın daha da artacağına inandıklarını bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Habertürk Anasayfa