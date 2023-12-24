Türkiye'de son 10 yılın gişe şampiyonları

2014 Recep İvedik 4

İlk filmlerde kendisine benzemeyen, kendisini küçümseyen insanlarla uğraşan, onların alanında var olmaya çalışan Recep İvedik (Şahan Gökbakar), bu kez kendi mahallesinde çocuklardan kurulu futbol takımının antrenörü olarak çıkıyor karşımıza. Ama mahalledeki serüveni çok uzun sürmüyor. Takımın antrenman yaptığı sahanın satılacağını ve yerine gökdelen yapılacağını öğrenen Recep, sorunu kökünden çözmek için arsayı satın almak istiyor. Gereken parayı bulmak için de Maldivler’de düzenlenen Survivor yarışmasına katılmaya karar veriyor. Recep’i Survivor’da yarışmacı haline getirmek kuşkusuz iyi fikir. O yüzden serinin bir sonraki filmi onu tahtından indirene kadar ‘Recep İvedik 4’ en çok seyirci toplayan yerli komedi olmayı başardı. Toplam bilet sayısı: 7.369.098