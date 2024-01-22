Türkiye’de her 3 dakikada 1 kişi kalbine yeniliyor

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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp sağlığının korunmasına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Kalp sağlığının korunmaması sonucunda ölümlerin arttığını da aktaran Prof. Dr. Bilal Boztosun, Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı çalışmalara değindi.

“Türkiye’de ölümlerin yüzde 33,4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor. Bu durum her üç dakikada bir kişinin ölümü anlamına geliyor. Her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçirirken, kanser nedeniyle yaşanan kayıplar ise bu rakamın yarısını oluşturuyor. Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam etse bile, kalbinizi sağlıklı tutmanın yolları var.”

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KALP SAĞLIĞINIZI KORUMAK SİZİN ELİNİZDE

Sağlıklı bir hayata adım atmanın kalp sağlığını korumanın altın kuralı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Boztosun, kalbi koruyacak 10 öneriyi de şöyle özetledi:

1. Tansiyonunuzu ölçün

Yüksek tansiyon kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü. Kan basıncınızı yılda en az bir kez, yüksek tansiyonunuz varsa daha sık kontrol ettirin.

2. Kolesterolünüzü kontrol altında tutun

Yüksek kolesterol seviyeleri atardamarlarınızı tıkayabilir, koroner arter hastalığı ve kalp krizi riskini artırabilir.

3. Sigara içmeyin

Sigara içmek kan basıncınızı yükselterek, kalp krizi ve felç riskinizi artırır. Sigarayı bırakmak riski ciddi oranda azaltır.

4. Dengeli beslenin

Doymuş veya trans yağlardan zengin beslenmek kalp hastalığıyla bağlantılıdır. Çok fazla tuz ve alkol kan basıncınızı yükselterek kalbinizi zorlar. Kronik olarak yüksek kan basıncı, kalbinizin vücudunuzda kan dolaşımı sağlamak için gerekenden daha fazla çalışması anlamına gelir bu da kalbinizi daha fazla yorar. Akdeniz diyeti, tam tahıllar, fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, daha az miktarda kırmızı et ve az yağlı süt ürünleri içeriğiyle kalp hastalıklarını önlemede en çok tavsiye edilen diyettir.

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5. Düzenli egzersiz yapın

Fiziksel aktivite kilonuzu korurken kolesterol ve kan basıncınızı düşürmenize yardımcı olur. Her hafta 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yeterliyken koşu, spinning gibi yüksek yoğunluklu egzersizler haftada 75 dakika yeterli olur.

6. Kilonuzu kontrol altına alın

Aşırı kilolu olmak kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü. Bir kilo vermek kan basıncınızı bir puan düşürürken, 10 kilo vermek 10 birim düşürür.

7. Stresle mücadele etmeyi öğrenin

Yüksek stres seviyeleri kan basıncınızı, kalp atış hızınızı ve nefes alıp vermenizi artırır. Bu yüksek seviyeler kalp krizi gibi kardiyovasküler bir olayı tetikleyebilir. Meditasyon, derin nefes alma, sevdiklerinizle telefonda konuşma, ailenizle ve evcil hayvanlarınızla vakit geçirme gibi farklı yöntemler stresle başa çıkma becerilerinizi geliştirir.

8. Yıllık grip aşınızı yaptırın

Grip, artan kalp krizi ve felçle ilişkilidir. Grip olma riskini ve ciddi enfeksiyonları ortadan kaldırmak için aşı yaptırın.

9. Yeterince uyku

Çoğu yetişkinin 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı vardır. Yeterince uyumazsanız, yüksek tansiyon, obezite ve diyabet riskini artırabilirsiniz.

10. Birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanın

Birinci basamak aile hekiminizin ana hedefi sağlıklı kalmanıza yardımcı olmaktır. Bunu yapmanın yollarından biri, kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara ilişkin risk faktörlerinize bakmaktır. Aile hekiminiz orta veya yüksek risk taşıdığınızı tespit ederse ilaç yazabilir, yaşam tarzı değişiklikleri önerebilir ve gerektiğinde kardiyoloji uzmanına yönlendirebilir.