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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Türkiye’de hazırlandı Macaristan’da kazandı - Mark Cavendish'in zaferi - Diğer Haberleri

        Mark Cavendish: Türkiye’de hazırlandı Macaristan’da kazandı

        Bisikletin yaşayan efsanesi Mark Cavendish, Macaristan Turu'nun ikinci etabında zafer elde etti

        Giriş: 10.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:02
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        Türkiye'de hazırlandı Macaristan'da kazandı
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        Sezonun üç büyük bisiklet turundan ilki İtalya’da koşulurken bisiklet tutkunlarının gözü bir yanda Macaristan’da… 5 etaplı Macaristan Bisiklet Turu’nun 162 kilometrelik ikinci etabı dün koşulurken zirvede bir efsane yer aldı…

        Astana Qazaqstan takımının 38 yaşındaki Britanyalı sporcusu Mark Cavendish, geçirdiği sakatlığın ardından ilk etap galibiyetini elde etti.

        Fransa Bisiklet Turu’nda 34 etap galibiyeti bulunan ve bu alanda rekoru Eddy Merckx ile paylaşan Cavendish, bu sene bu rekoru kırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda emeklilik planını bir yıl erteleyen Cavendish, bu sezon bir de sakatlık atlattı.

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        HAZIRLIĞI TÜRKİYE’DE YAPTI

        Sakatlığı sonrasında 21-28 Nisan tarihlerindeki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na katılan Cavendish, burada Andre Greipel ile paylaştığı 11 etap galibiyeti rekorunu tek başına elde etmek istiyordu. Antalya’daki ilk etapta buna yaklaşan Cavendish toplu sprintte iyi bir konum elde edemeyerek hedefine ulaşamamıştı.

        Spil Dağı’na çıkılan turun kraliçe etabını da sorunsuz atlatan Cavendish, turun Karşıyaka’da son bulan ve favorilerinden olduğu 7. etapta da toplu sprinte girmiş ancak bisikletinin zincirinde yaşadığı sorun galibiyetine engel olmuştu.

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        Cavendish, Macaristan’da elde ettiği galibiyetle Fransa Turu’ndaki rekor için hayranlarına umut verdi.

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