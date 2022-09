4. DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA (2022)

(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)



Eleştirmenler çok ciddiye almasa da dünya genelinde gösterdiği gişe başarısıyla MSE’nin yüzünü kara çıkarmayan filmlerden. Hikâye, Doctor Strange’in özel güçlere sahip America Chavez adlı bir genç kızı koruması üzerine kurulu. America, nasıl kontrol edeceğini bilemediği süper gücü nedeniyle, ‘gizemli ve karanlık bir varlığın’ hedefi haline gelmiş durumda. Ama her şey genç America’nın kötü güçlere karşı korunmasından ibaret değil. Avengers serisinden tanıdığımız Wanda Maximoff yaşadığı trajediler ve sahip olduğu muazzam güçlerle filmin en ilgiye değer karakteri. Doctor Strange ve Wanda’nın orta yaş bunalımı yaşayan iki süper kahraman olduğu kesin. America Chavez ise onların elinden kaçıp giden gençliği temsil ediyor. Yönetmen Sam Raimi, hikâyenin paralel evrenler arasında geçmesini eğlenceli hale getirmeyi başarıyor. Filmin adında geçen ‘çılgınlığın’ hakkını veriyor.

Türkiye seyirci sayısı: 1.549.492