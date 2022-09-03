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Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi

‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’un (Spider-Man: No Way Home) eklenmiş yeni sahnelerle sinema salonlarında yeniden gösterime girdiği hafta, biz de Boxoffice Türkiye’deki verilere göre en çok seyredilen süper kahraman filmlerini sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

03.09.2022 - 02:08 | Güncelleme: ABONE OL


  • 15. ÖRÜMCEK-ADAM: EVDEN UZAKTA (2019)
    (Spider-Man: Far From Home)

    Dünya genelinde 1 milyar doları aşan hasılatıyla yapımcılarının yüzünü güldüren film, Türkiye gişelerinde de başarılı olmuştu. Marvel Sinematik Evreni için kritik bir filmdi. Öncelikle, seyirciyi “Avengers: Endgame”in hüzünlü, karanlık ve trajik dünyasından alıp liseli ergen gençlerin neşeli ve matrak dünyasına taşıması gerekiyordu. İkincisi, Örümcek-Adam’ın MSE içindeki ikinci solo macerası olarak büyük önem taşıyordu. Başarısız olsa tüm planlar değişebilirdi ama olmadı. Venedik, Prag gibi Avrupa turizminin gözbebeği iki tarihi şehrin ardından Berlin'e ve oradan da Hollanda kırsalına uğrayan film, Londra'daki “final maçı”na kadar uzanıyordu. Jon Watts'ın yönettiği “Örümcek-Adam: Evden Uzakta” aksiyon, mizah ve romantizmin birleştiği eğlenceli bir yaz tatili filmiydi.
     Türkiye toplam seyirci: 942.651


  • 14. SUICIDE SQUAD: GERÇEK KÖTÜLER (2016)
    (Suicide Squad)

    Yapımcılarla yönetmen David Ayer’i karşı karşıya getiren film, eleştirmenlerin hışmına uğramış ama gişelerde bekleneni vermesini başarmış ve Kuzey Amerika’da yaptığı 325 milyona diğer ülkelerden gelen 421 milyon dolar hasılatı eklemişti. Mezardan çıkan mumya tarzı fantastik filmlerle süper kahraman janrını birleştirmeye gayret eden “Suicide Squad”, çeşitli klişeleri “kes yapıştır” mantığıyla peş peşe sıralıyordu. Öyküye öylesine çok karakter dahil oluyordu ki, ana karakterin kim olduğunu bulmakta zorluk çekiyordunuz. Batman filmlerinin efsanevi Joker’i, sadece kendi hedefi peşinde koşarak ortalığı karıştıran bir yan karaktere indirgenmiş durumdaydı. Film, “adı kötüye çıkmış” olanların herkesten daha iyi ve fedakâr olabildiği bir dünya sunuyordu bize. Devlet, içeri tıktığı kötülerden daha kötü, hoşgörüsüz ve baskıcıydı. Kötüler ise ya aşk ve kader kurbanıydılar ya da toplumun ötekileştirdiği yalnız insanlardı. Tüm bu ilgiye değer çıkış noktalarına rağmen birbirinden kopuk, video klip gibi sahnelerle ilerleyen bir özel efekt şovundan öteye gidemiyordu.
     Türkiye toplam seyirci: 956.706


  • 13. THE BATMAN (2022)

     Yönetmen olarak Matt Reeves’in imzasını taşıyan film, Batman serisinin belki de en biçimci, stilize örneği. Daha ilk sahnelerden itibaren yönetmen Matt Reeves’in bütün filmi ressam gibi tasarlayıp çektiğini görebiliyorsunuz. İlk bölümde, Gotham şehrindeki Halloween Gecesi görüntüleri bizi kasvetli, tekinsiz, ürpertici bir metropole götürüyor. Dış seste, Bruce Wayne / Batman’in günlüğüne yazdığı satırları dinlerken keskin bir melankoli hâkim oluyor filme. Hikâye intikamcı kişiliğinin eleştirisi üzerinden gelişiyor. Çünkü peşine düştüğü seri katil The Riddler da özünde bir intikamcı… Batman, The Riddler’da rövanşist yaklaşımın, kişisel adalet arayışının ve şehri şiddet kullanarak kurtarma fikrinin varacağı uç noktayı görüyor. Hatta, The Riddler’ın çılgınlığında kendinden de bir parça olduğunu ve aralarındaki benzerlikleri keşfediyor. Film, Türkiye’de dünya genelindeki gişe başarısına yakın bir performans ortaya koymuştu. 
    Türkiye toplam seyirci: 1.081.473


  • 12. CAPTAIN MARVEL (2019)

     Seyirciler için yeni bir kahramandı ve DC’nin Wonder Woman ile ulaştığı başarıya nasıl bir yanıt vereceği belli değildi. Bütün hikâye “Vers” (Brie Larson) olarak tanıdığımız genç bir kadının Captain Marvel'a dönüşme süreciyle ilgiliydi. Vers, Kree uygarlığında yaşayan bir askerdi. Ellerini ışın silahı gibi kullanabiliyordu. Komutanı Yon-Rogg (Jude Law), bu gücünü Yüce Zekâ'dan (Supreme Intelligence) aldığını öğretiyordu ona. Dolayısıyla, gücünü baskı altında tutmak ve sadece Yüce Zekâ'nın verdiği görevlerde kullanmak zorundaydı. İktidara meydan okuyarak gerçek gücünü keşfediyordu. Gücü, özgürlüğüyle birlikte artıyor; isyana dönüşüyordu. ‘Captain Marvel’, 1995 yılının ABD'sinde geçen sürükleyici, eğlenceli, bol özel efektli bir macera olarak gişelerde iyi bir performans gösterdi. 
    Türkiye toplam seyirci: 1.082.282


  •  11. AQUAMAN (2018) 

    Kayıp kıta Atlantis efsanesi üzerinden ilerleyen bir masal. Tipik bir masal gibi başlıyor ve masal gibi sürüp gidiyor. ‘Aquaman’ Atlantis kraliçesinin iki oğlu arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Arthur Curry / Aquaman, iktidar hırsıyla yanıp tutuşan kardeşi Orm’un aksine bırakın kral olmayı Atlantis’te yaşamayı dahi istemiyor. Orm'un amacı ise önce Okyanusların Efendisi olmak, sonra da karada yaşayan insanları yok etmek. Orm'un nişanlısı, suya hükmetme yeteneği olan Mera, vicdan sahibi bir Atlantisli olarak Arthur'dan yardım istiyor. Arthur'un Atlanna'nın büyük oğlu olarak tahtta hakkı var ama bunun için uzun süredir kayıp olan Üç Çatallı Mızrağı bulması gerekiyor. ‘Aquaman’, gösterişli bir aksiyon. Baştan sona bir özel efekt şovu seyrediyoruz. Özellikle deniz altında geçen sahnelerde tam bir fantazi dünyasındayız. DC Comics’in gişelerde en başarılı filmlerinden biri olmasını kuşkusuz kimse beklemiyordu. Türkiye’de de azımsanmayacak bir ilgi gördü. 
    Türkiye seyirci sayısı: 1.100.819

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