Kardiyoloji uzmanı uyardı: Kurban etinin yenilme saatine dikkat

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda et, sabah-akşam sofralardaki yerini alacak. Ancak kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerde yoğun et tüketimi büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özlem Esen, kurban etinin aslında yenilebilecek en sağlıklı et olduğuna işaret etti. Etin tüketim miktarı ve nasıl pişirildiğinin en önemli nokta olduğunu belirten Prof. Dr. Esen, “Kalp damar hastalığı olanlara et tüketimi yasak değil. Günde 90 ile 100 gram arasında yani 4 büyük köfte büyüklüğünde et tüketimini tavsiye ediyoruz” açıklaması yaptı.

“AKŞAM YENEN ETTE KALP KRİZİ TEHDİDİ VAR" Etin kesildikten sonra en az 24 saat bekletilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Özlem Esen, “Bu safhada et yumuşayarak kendine geliyor. O yüzden lütfen bekleterek tüketin. Dolayısıyla sıcak günlerde de bu bekleme süresi 1 gün alacağı için öğlen vakti bunu tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Akşam geç vakitte yenen eti vücudumuzun sindirmesi daha zor. Bağırsaktan geçiş süresi uzadığı için de yüksek tansiyon, kalp krizi, tehdidi problemler yaşayabiliyoruz. Öğlen de az miktarda tüketilmesi çok önemli. Sakatata dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla bayramda sakatat tüketimi de eşlik edebiliyor. Sakatatı sıcak yaz günleri tavsiye etmiyoruz. Bunlar çok çok sindirimi güç gıda cinsleri” dedi.

"KENDİ YAĞIYLA YAVAŞÇA PİŞİRİLEN KAVURMA EN SAĞLIKLISI" "Etle tüketilen tatlılar, pilav, yemeğe eşlik eden karbonhidratlar hem yemeğin kalorisini artırıyor hem de tuz şeker miktarını da artırınca bunlar karşımıza yüksek tansiyon problemi olarak çıkabiliyor" diyen Prof. Dr. Esen şunları söyledi: "Burada en önemli nokta ise etin nasıl pişirildiğidir. Kesinlikle dışarıdan ek bir yağ kaynağı eklememeyi tavsiye ediyoruz. Yani tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı bunlar daha lezzetli yapmak adına ete karıştırılan yağlar. Ancak kullanmayalım. Uzun ve yavaş pişme sonrası, kavurma dediğimiz kendi yağıyla kavrulması sağlıklı tüketim şeklidir."

"ETİ SEBZEYLE BİRLEŞTİREREK TÜKETİN" Esen, ayrıca et yanında emilimin daha rahat olması adına da tüketim önerisine şunları ekledi: “Eti sebzeyle birleştirelim ki etin emilimi yavaş ve sakin olsun. Dolayısıyla lifli gıda ekmek, salata, zeytinyağlı yemekler bunun başında geliyor. Eti, salata ve zeytinyağlı salata ile birleştirdiğinizde en sağlıklı tüketim şekli olur.” "DUYGUSAL ANLAR TANSİYON YÜKSELTİYOR" “Bayram günleri duygusal anlar da önemli” diyen Altınbaş Üniversitesinden Prof. Dr. Esen, “Herkes sevdikleriyle bir araya geliyor. Haliyle duygusal anlar yaşanıyor. Bu duygusal anlardaysa tansiyon yükselebiliyor. Kişiler, kişisel ilaçlarını almayı unutabiliyor. Bizim en çok acile gelen hastalarımız, yüksek tansiyon problemi yaşayan yaşlılarımız oluyor. Bu yüzden lütfen ilaçlarını alsınlar. Tuzlu gıdalar tüketmesinler” uyarısında da bulundu.

"KURBAN KESENLER STRESTEN DOLAYI KALP KRİZİ GEÇİREBİLİYOR" Son olarak kurban kesimi ile ilgilenen kişilere de önerilerde bulunan Prof. Dr. Esen, “Son derece stresli bir dönem oluyor. Bu kişiler de kalp krizi geçirebiliyor. Geçmiş bayramlarda bunu çok gördük. Acile gelen kişiler, yoğun fiziksel aktiviteden dolayı kalp krizi geçirebiliyor. Burada da yardım almalarını tavsiye ediyorum” dedi.