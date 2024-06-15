Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya EURO 2024'e rekorla başladı! - Futbol Haberleri

        Almanya EURO 2024'e rekorla başladı!

        EURO 2024'ün açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 yenerek 64 yıllık turnuva tarihinde bir ilk imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 09:28 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Almanya 5-1'lik skorla kazandı.

        • 2

          Panzerler böylece, şampiyona tarihinde açılış maçlarındaki en farklı galibiyeti elde etti.

        • 3

          Açılış maçlarında daha önceki en farklı galibiyeti, EURO 2020'de İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup ederek almıştı.

        • 4

          Futbolseverler, Avrupa Şampiyonası tarihinde 17. açılış maçında da gole tanıklık etti.

        • 5

          Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda geride kalan 16 açılış müsabakasında takımlar 42 kez fileleri havalandırdı. Müsabakaların 11'inde 2 ve üstü gol atıldı.

        • 6

          Düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası da gollü başladı. Almanya, rakibini 5-1'le geçerek turnuvaların açılış geleneğini bozmadı.

        • 7

          Şampiyona tarihinde gol sesi çıkmayan tek açılış maçı ise EURO 1968'deki İtalya-Sovyetler Birliği mücadelesi oldu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Havada korku dolu anlar!
        Havada korku dolu anlar!
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        İki kez kanseri yendi, otizmli oğlu için hayata tutundu
        İki kez kanseri yendi, otizmli oğlu için hayata tutundu
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Habertürk Anasayfa