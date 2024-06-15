Almanya EURO 2024'e rekorla başladı!
EURO 2024'ün açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 yenerek 64 yıllık turnuva tarihinde bir ilk imza attı.
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Almanya 5-1'lik skorla kazandı.
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Panzerler böylece, şampiyona tarihinde açılış maçlarındaki en farklı galibiyeti elde etti.
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Açılış maçlarında daha önceki en farklı galibiyeti, EURO 2020'de İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup ederek almıştı.
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Futbolseverler, Avrupa Şampiyonası tarihinde 17. açılış maçında da gole tanıklık etti.
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Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda geride kalan 16 açılış müsabakasında takımlar 42 kez fileleri havalandırdı. Müsabakaların 11'inde 2 ve üstü gol atıldı.
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Düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası da gollü başladı. Almanya, rakibini 5-1'le geçerek turnuvaların açılış geleneğini bozmadı.
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Şampiyona tarihinde gol sesi çıkmayan tek açılış maçı ise EURO 1968'deki İtalya-Sovyetler Birliği mücadelesi oldu.