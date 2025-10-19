Habertürk
        Haberler Gündem Eğitim Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

        Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) yapıldı. Sınavın sonuçları 14 Kasım'da açıklanacak

        Giriş: 19.10.2025 - 14:48 Güncelleme: 19.10.2025 - 14:48
        Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
        Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS/2, Türkiye'de 17 ilde, yurt dışında 15 ülkede toplam 37 sınav merkezinde uygulandı. Sınav için 42 bina ve 315 salon kullanıldı.

        Toplam 6 bin 4 adayın başvurduğu TR-YÖS/2, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde düzenlendi.

        Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 soru olmak üzere 80 soru soruldu ve 100 dakika cevaplama süresi verildi.

        Sınav sonuçları 14 Kasım'da açıklanacak.

