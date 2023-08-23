Türkiye Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Türkiye Yunanistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçı için beklenen tarih geldi çattı. Grubundaki ilk 3 maçını kazanmayı başaran ve liderliği elinde bulunduran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Yunanistan karşısına çıkıyor. İşte, sporseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler...
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2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası grup aşamasında 4. maçlar gün itibariyle başlıyor. Turnuvaya oldukça iyi bir başlangıç yapan ve şimdiye dek karşılaştığı İsveç, Azerbaycan ve Çekya'yı mağlup etmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Yunanistan ile karşılaşacak. İşte, Türkiye Yunanistan voleybol milli maçına ilişkin detaylar...
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TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Yunanistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçı 23 Ağustos Çarşamba günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde saat 18:00'de oynanacak.
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TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Yunanistan milli voleybol maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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2023 AVRUPA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI C GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye / 9
2- Almanya / 6
3- Azerbaycan / 3
4- Çekya / 3
5- İsveç / 3
6- Yunanistan / 3
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Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
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Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
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