2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası grup aşamasında 4. maçlar gün itibariyle başlıyor. Turnuvaya oldukça iyi bir başlangıç yapan ve şimdiye dek karşılaştığı İsveç, Azerbaycan ve Çekya'yı mağlup etmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Yunanistan ile karşılaşacak. İşte, Türkiye Yunanistan voleybol milli maçına ilişkin detaylar...