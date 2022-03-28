Zelenskiy'den Türkiye açıklaması!

AA

Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor.

İSTANBUL'DA MÜZAKERE TURU

Antalya'da, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının ilk üst düzey temasının ve müzakerelerinin ardından ikinci görüşme için oklar İstanbul'u gösterdi. İstanbul'da bugün başlayacak ve 3 gün süreceği belirtilen müzakerelerle ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklamada bulundu.

TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

AA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye’de yapılacak görüşmelere değindi.

"TÜRKİYE'DE GÖRÜŞME FIRSAT VE İHTİYAÇ"

Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim" dedi.

"GÜVENLİK GARANTİSİ ZORUNLULUĞU"

Son dakika haberine göre Zelenskiy, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.