Reuters: Rusya-Ukrayna müzakereleri Türkiye'de olacak

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Reuters'ta yer alan habere göre Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Rusya ile 28-30 Mart’ta Türkiye’de görüşüleceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgalin ardından Rusya ile Ukrayna heyetleri, müzakerelerini üç kez yüz yüze yapabilmişti. Belarus sınırında bir araya gelen taraflar daha sonra video konferans yoluyla görüşmüştü.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia'nın yaptığı açıklamaya göre, Rus ve Ukraynalı heyetler 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de görüşecek.

ANTALYA'DA RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından iki ülkenin dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya’daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti.

Zirve, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olmuştu. Zirveden ateşkes gibi bir sonuç çıkmasa da benzer görüşmelerin olabileceği konusunda taraflar beyanda bulunmuştu.

KRİZDE TARAFSIZ DIŞ POLİTİKA

Türkiye, iki ülke arasındaki krizin başlangıcından bu yana taraflarla görüşebilen ülke konumunda. Çeşitli defalar Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçilemeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü, NATO Zirvesi dönüşündeki açıklamalarında sadece Mart ayında liderlerle 40'ın üzerinde yüz yüze görüşmesi ya da telefon teması olduğunu aktarmıştı.