"Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" bu yıl 2. kez düzenlendi. Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde ve Sayın Berat Albayrak’ın organizasyonunda Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen törende ödüller sahiplerini buldu. Habertürk yazarları Nagehan Alçı ve Sevilay Yılman törenden izlenimlerini paylaştı.

Sevilay Yılman'ın yazısı şöyle:

Önceki gece, bu yıl 2. düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"ndeydim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu.

Organizasyonun ilkini de geçen yıl izlemiş ve o zaman da izlenimlerimi sizlerle paylaşmıştım. Bir kere şunu baştan söyleyeyim; fikir babası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın olduğu bu proje harikulade bir proje…

Neden?

Çünkü enerji sektörü denilince akla erkek egemenliği geliyor.

Maalesef ülkemizde sadece erkeklerin varlık gösterebildiği, onların söz sahibi olduğu bir sektör algısı hakim.

Oysa öyle değil.

Evet. Tamam erkekler daha çok söz sahibi ama kadın da yok değil.

O yüzden, “Türkiye’ye enerji veren kadınlar” fikri şahane bir iş diyorum işte…

Enerji sektöründe kadınların da neler yapabildiğini ve yapabileceklerini topluma gösteren, anlatan müthiş bir proje.

Bu arada yüzlerce kadının aday olup yarıştığı ve Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, Girişimcilik, İlham Veren Kadın ve Jüri Özel olmak üzere 6 kategoride dağıtılan ödüller birbirinden güzel, enerji veren kadınlara verildi.

Hepsi birbirinden kıymetliydi hiç kuşkusuz o ödül alan kadınların... Ama beni en çok etkileyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Strateji Geliştirme'deki önemli ismi Gülefşan Demirbaş oldu.

Demirbaş, erkeklerin egemen olduğu, söz sahibi olduğu Türkiye enerji sektörü gibi bir sektörün içinden çıkıp, Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu ve Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği gibi çok saygın kuruluşlarda görev yapmış bir kadın.

Bilmesini isterim; çok gurur duydum kendisiyle…

Hele hele ödülünü almak üzere sahneye çıktığında kendisine destek için gelen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz dahil, diğer üyelerinin de orada olması ve Demirbaş’ın konuşması sırasında verdikleri destekten dolayı onlara dönüp teşekkürlerini sunması ve onların da deliler gibi alkışlaması çok hoş bir sahneydi…

Mutlu oldum bir kadın olarak… Musmutlu…

Nagehan Alçı ise "Enerji üzerinden yükselen kadın gücü" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı.

Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey Salonu’ndan içeri girerken geçtiğimiz sene düzenlenen töreni düşünüyordum. İlkti. Enerji sektöründe öne çıkan, iş dünyasında ciddi başarılara imza atan kadınlara ödül verilmesi fikri Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde ve Sayın Berat Albayrak’ın organizasyonunda gerçekleşiyordu.

Bu sene ikincisi düzenlendi “Enerji veren Kadınlar” ödül töreninin. Yine Emine Erdoğan ve Berat Albayrak’ın destek ve himayesinde ve bu kez içine yeni Enerji Bakanı Fatih Dönmez’i de alarak çok renkli, canlı ve umut verici bir organizasyon gerçekleşti.

Kadına inanan, kadını onore eden, hele enerji gibi kadın istihdamının çok düşük olduğu bir sektörde kadın gücüne dikkat çeken bu çabayı çok kıymetli buluyorum. Bunun diğer sektörlere de örnek olması gerekir…