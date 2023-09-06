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        Haberler Dünya Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında

        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında

        İstanbul'da dün gece etkili olan sağanak yağışlarda en az iki kişi hayatını kaybetti. Yunanistan'ın Volos kentinde de etkili olan şiddetli yağışlarda bir kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de ve Yunanistan'da yaşanan seller dünya basınında geniş yer buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 08:00 Güncelleme: 06.09.2023 - 08:00
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        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
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        İstanbul'da dün gece Arnavutköy Çatalca bölgesinde etkili olan sağanak yağışlarda en az iki kişi hayatını kaybetti. Eş zamanlı olarak Yunanistan ve Bulgaristan da sel felaketiyle mücadele verdi. Türkiye'de, Yunanistan'da ve Bulgaristan'da meydana gelen seller dünya basınına yansıdı.

        Yağmur İstanbul'a indi
        Yağmur İstanbul'a indi Haberi Görüntüle

        İngiliz The Guardian manşetten gördüğü haberinde, "Şiddetli fırtınalar Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'da su baskınlarına neden oldu: 7 kişi öldü" başlığını kullandı. Haberde, Yunanistan'da etkili olan yağışın 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu belirtildi.

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        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi Haberi Görüntüle

        New York Times haberinde, "Rekor yağışlar Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'da: En az 7 kişi öldü" başlığını kullandı.

        Washington Post, "Aşırı hava koşulları Avrupa'yı kasıp kavururken Yunanistan'da feci sel felaketi yaşanıyor" başlıklı haberinde Türkiye'de yaşanan sellere de yer verildi. "Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan yıkıcı bir sel olayı yaşanıyor" denildi.

        ABC News haberinde, "Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'da şiddetli sağanak yağışların su baskınlarına yol açması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

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        #istanbul
        #yunanistan
        #sel felaketi
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