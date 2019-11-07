07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, ülkeleri arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Hakkında Ortak Siyasi Bildiri'ye imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Diplomatik Eğitim ile Bilgi ve Belge Değişimine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto tarafından imzalandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Uzayın Barışçıl Amaçlarla Keşfi ve Kullanımı için İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldı.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Stipendium Hungaricum Burs Programı Çerçevesinde 2020 - 2022 Yılları Arasında Yürütülecek İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto tarafından imzalandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Yenilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovıcs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma'ya imza attı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İnsan Kaynakları Bakanı Prof.Dr. Miklos Kasler da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması'na ise Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ile İnsan Kaynakları Bakanı Prof. Dr. Miklos Kasler imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı Arasında İşbirliğini Geliştirmeye Yönelik Mutabakat Zaptı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İnsan Kaynakları Bakanı Prof. Dr. Miklos Kasler tarafından imza altına alındı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Posta ve E-Ticaret İlişkilerinin Güçlendirilmesi için İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Macaristan Milli Varlıkların İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Andrea Bartfai-Mager imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Macaristan Milli Arşivi Arasında İş birliği Protokolü ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı
Prof. Dr. Uğur Ünal ile Macaristan Milli Arşivi Genel Müdürü
Csaba Szabo tarafından imzalandı.
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