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Türkiye ve ABD'den DEAŞ'ın finansmanı olduğu tespit edilen kuruluşlara yaptırım

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ terör örgütüne yönelik finansmanı durdurmak için eşzamanlı olarak harekete geçtiğini duyurdu. Alınan karara göre 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin malvarlıkları donduruldu.

Giriş: 05.01.2023 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye ve ABD'den DEAŞ'ın finansmanı olduğu tespit edilen kuruluşlara yaptırım - Son dakika haberler
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) bugün, Türkiye'de bulunan 5 kişi ve 2 kuruluşun DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığını tespit ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu, sözkonusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir.

Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."

ABD kuruluşu OFAC da DEAŞ'a finansman sağlayan ağın kritik noktalarını belirlediklerini belirterek, eşzamanlı olarak, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bu ağın üyelerine karşı mal varlığı dondurma işlemi uygulandığını ifade etti.

Fotoğraf: AA

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