Türkiye Ukrayna kadın voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Filenin Sultanları ikinci maçıtan da galibiyetle ayrılarak grupta kayıpsız ilerlemek istiyor. Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Ukrayna maçına dair ayrıntılar...

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Ukrayna voleybol maçı 20 Ağustos Cuma günü saat 20:30'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye