UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde beşinci hafta maçları dün gece itibarıyla sona ererken Türkiye de iki basamak birden yükseldi!

İlk temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax önünde 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray dün gece Marsilya'yı evinde 4-2 mağlup ederken bu galibiyetle birlikte grubunu ilk iki sırada tamamlamayı da garantiledi. Fenerbahçe ise konuk olduğu Olympiakos'a 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. UEFA ülke sıralamasında doğrudan rakibimiz olan Yunanistan böylece altın değerinde puanlar kazandı.

Puanını 25.900 yapan Türkiye, tek galibiyet alabilmesine rağmen iki sıra yükselmeyi başardı. Rangers'ın Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 2-0 yenilmesi ve Dinamo Zagreb'in Genk ile; Jablonec'in de AZ ile 1-1 berabere kalması etkili oldu. Avrupa kupaları için kilit konumdaki 15. basamakta bulunan Yunanistan'ın ise 25.950 puanı var.

İLK 15 NEDEN ÖNEMLİ?

Bu sezonu ilk 15 sıra içerisinde bitirmemiz büyük önem taşıyor. 2021-22 sezonu bittiğinde ilk 15 içinde yer alamazsak 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 temsilcimiz gidecek ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece tek temsilcimiz yer alacak.