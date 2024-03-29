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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye tarımda kendine yetiyor mu? Bitkisel ürün denge tabloları açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu? Bitkisel ürün denge tabloları açıkladı

        Türkiye'nin tahıl ürünlerinde 2022-23 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 92,3 olarak açıklandı. Meyveler ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 683,5 ile fındıkta gerçekleşirken, sebze ürünleri toplamı için yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 111,3 oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:37
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        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022-2023 dönemine ilişkin 'bitkisel ürün denge tabloları'nı açıkladı.

        TAHIL ÜRÜNLERİ

        Buna göre tahıl ürünleri toplamı için 2022-2023 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 92,3 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 95,9 (durum buğdayında yüzde 181,0, diğer buğdayda yüzde 86,4), yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 90,0, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 85,8, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

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        MEYVE ÜRÜNLERİ

        Meyveler ve içecek bitkilerinde 2022-2023 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 683,5 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamının kendine yeterli olduğu görüldü.

        Toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik derecesi yüzde 97,9 oldu.

        SEBZE ÜRÜNLERİ

        Sebze ürünleri toplamı için 2022-2023 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 111,3 oldu.

        Sebzelerde en yüksek yeterlilik dereceleri domateste yüzde 117,5, hıyarda yüzde 117,4, havuçta ise yüzde 113,9 olarak gerçekleşti.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #Bitkisel ürün denge tablosu
        #TÜİK
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