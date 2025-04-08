Türkiye - Slovenya: 0-1 (MAÇ SONUCU)

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği Slovenya'ya 1-0 yenildi.

Grupta bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan ay-yıldızlı takım, beşinci maçını 30 Mayıs Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile yapacak.

REKLAM advertisement1

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakemler: Fabienne Michel, Anne Uersfeld, Silke Fritzius (Almanya) Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Dk. 81 Eda Karataş), Gülbin Hız, Sejde Abrahamsson, İlayda Civelek, Meryem Çal, Elif Keskin, Ece Türkoğlu (Dk. 69 Kader Hançar), Ebru Topçu, Melike Pekel (Dk. 69 Miray Cin), Busem Şeker Slovenya: Mersnik, Conc, Golob, Agrez (Dk. 73 Kajzba), Kolbi, Makovec, Prasnikar (Dk. 90+4 Janez), Korosec, Erzen, Sternad (Dk. 90+1 Milovic), Kramzar (Dk. 73 Zver) Gol: Dk. 62 Kramzar (Slovenya) Sarı kartlar: Dk. 75 Makovec, Dk. 90 Zver (Slovenya)