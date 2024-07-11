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        Haberler Ekonomi Sigorta Sağlık Türkiye Sigorta 6 ayda 50.4 milyar TL prim üretti - Sigorta Haberleri

        Türkiye Sigorta 6 ayda 50.4 milyar TL prim üretti

        Türkiye Sigorta; 2024 yılının ilk yarısında yüzde 107 büyüyerek 50.4 milyar TL prim üretti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:29
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        Türkiye Sigorta 6 ayda % 107 büyüdü
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        Türkiye Sigorta; 1 Ocak-30 Haziran 2024 döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artırarak; 50 milyar 410 milyon TL’ye ulaştırdı ve ilk yarıyıldaki üretim performansıyla sektörde yeni bir rekora daha imza attı.

        2024 yılının ilk yarısında Havacılık, Nakliyat, Yangın gibi kurumsal branşların yanı sıra Sağlık ve Kasko gibi bireysel ürün gruplarında da bir önceki yıla oranla prim üretimde artış kaydeden Türkiye Sigorta; büyümesini ilk yarıda da sürdürdü.

        SAĞLIKTA YÜZDE 237 BÜYÜME

        Türkiye Sigorta’nın geçtiğimiz yıl 59 milyar 518 milyon TL’lik prim üretimi rakamını 2024 yılındaki etkili strateji ve saha yönetimiyle neredeyse yılın ilk yarısında yakaladığını belirten şirket Genel Müdürü Taha Çakmak; “2024 yılının ilk yarısında; sektörümüzün öncü şirketi olarak etkin saha yönetimi, ihtiyaca uygun ürün ve fiyatlama stratejilerimizle başarılı bir performansa imza attık. İlk yarı yılda da gücümüzü adımızdan ve insanımızdan alarak, ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, aynı zamanda milletimizin sigorta ürünlerine en kolay şekilde ulaşması için çalıştık. Prim üretimimizi ilk yarıyılda bir önceki aylara ve yıllara göre düzenli olarak rekor düzeyde artırdık, bu; başarılı kurumsal performansımızın en somut göstergesidir. Stratejik ve karlılığı yüksek ürünlerde gelişimimizi yılın ilk altı ayında da sürdürdük. Sağlık sigortalarında büyümeye ve güvence sunmaya devam ediyoruz, yılın ilk yarasında bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 237 büyüme kaydederek 3.7 milyar TL prim üretimine ulaştık. Yangın, mühendislik, havacılık, nakliyat poliçelerimizle ise ülkemizin değerlerine ve yatırımlarına güvence sunduk. Sektör liderliğini açık ara sürdürdüğümüz yangın ve en güçlü kaslarımızdan biri haline gelen kasko branşlarında verimlilik ve sürdürülebilir karlılık stratejilerimiz doğrultusunda büyüme performansımızı devam ettiriyoruz.” dedi.

        'HIZ KESMEDEN SÜRECEK'

        Türkiye Sigorta’nın 2024 yılının ilk yarısında yakaladığı 50.4 milyar TL’lik üretim ve büyüme performansını hız kesmeden sürdüreceğini ifade eden Taha Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü; “Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 2024 yılının sonunda da, hem bireysel hem de ticari segmentteki gelişimimizi sürdürecek, yaygın ve müşteri odaklı satış ve hizmet ağımızı kullanarak sürdürülebilir karlı büyümemizi devam ettireceğiz. Yılın ilk yarısında banka satış kanalındaki gücümüzün yanı sıra acente, broker ve direkt satış kanallarımızı daha da etkin hale getirdik. Bu anlayışımızla 2024 yılı sonunda sektörümüzün öncüsü olarak, lider şirket konumumuzu pekiştireceğiz. Gücünü adından alan ve hayatın her alanında sigortalılarının yanında olan bir şirket olarak, ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz.”

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        #Türkiye Sigorta
        #sigorta
        #yangın
        #sağlık
        #kasko
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