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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Türkiye sıcak havanın etkisinde! Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde

        Türkiye sıcak havanın etkisinde! Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü Basra Körfezi üzerinden gelen yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde nemle birlikte parçalı bulutlu hava etkili olurken, diğer bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 07:30
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        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 41°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Güneşli 30°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 31°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 45°

        Gaziantep

        Güneşli 42°

        Ağrı

        Güneşli 34°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeydoğu, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #yüksek sıcaklık
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